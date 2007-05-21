Янукович выходил из Секретариата, чтобы извиниться перед президентом ПАСЕ

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ завтра встретится с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер ЛИНДЕНОМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

«Сегодня в связи со встречей премьер-министра с Президентом Украины встреча с президентом ПАСЕ перенесена на завтра», - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, встреча Президента Виктора ЮЩЕНКО с В.ЯНУКОВИЧЕМ началась сегодня в 14.00. Около 17.30 В.ЯНУКОВИЧ вышел из Секретариата Президента.

Руководитель пресс-службы Президента Лариса МУДРАК сообщила журналистам, что В.ЯНУКОВИЧ провел встречу в Кабинете министров с президентом ПАСЕ Р. ван дер ЛИНДЕНОМ и вернулся в Секретариат Президента на переговоры с В.ЮЩЕНКО.