В Киеве на продажу пирожные пекли из ... песка

В Киеве сотрудники ветеринарной милиции обнаружили подпольный кулинарных цех, где в тесто добавляли песок с целью сэкономить муку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Киеве.

Кроме того, рядом с этим кулинарным цехом действовал и цех по изготовлению мясных изделий. По данным милиции, и кулинарные, и мясные изделия изготовляли в подвальных помещениях просто на полу. Никаких санитарных норм, проверок на качество и безопасность продукции или сопроводительных документов не было.

Запакованные бургеры, булочки и ветчина поставлялись в торговую сеть - в небольшие киоски, на АЗС, супермаркеты. То есть, во все места, где так называемая быстрая еда всегда имеет большой спрос, отметили в ГУ МВД.

По словам начальника ветеринарной милиции Киева Александра ОВЧАРЕНКО, были изъяты 616 кг продукции. Сейчас деятельность цехов прекращена, рассматривается вопрос о привлечении недобросовестных владельцев к ответственности.

В целом, по данным ГУ МВД, только на протяжении последнего месяца сотрудники киевской ветеринарной милиции изъяли около 37 тонн недоброкачественной продукции.