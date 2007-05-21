Богатырёва дала совет Тимошенко

Руководитель фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА считает, что лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО должна сделать официальное заявление, если владеет информацией о подготовке покушения на нее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.БОГАТЫРЕВА заявила сегодня в интервью журналистам, комментируя информацию о том, что лидер БЮТ скрывается уже несколько дней, боясь совершения покушения.

«Юлия ТИМОШЕНКО, если она ответственный политик, должна сделать по этому поводу заявление», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

При этом она отметила, что не владеет никакой информацией относительно того, что на Ю.ТИМОШЕНКО осуществляется какое-то давление или существует угроза покушения.

Как сообщал УНИАН, 11 мая руководитель Главного управления Секретариата Президента по вопросам деятельности правоохранительных органов Валерий ГЕЛЕТЕЙ сообщил, что Секретариат Президента имеет в своем распоряжении материалы, в которых расписаны схемы дестабилизации в обществе и схемы покушений на известных украинских политиков, в частности и лидера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО.