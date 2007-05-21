НБУ назвал лучшую монету года (добавлены фото)

В конкурсе «Лучшая монета Украины 2006 года» победительницей стала монета “Водохреще”.

Как передает корреспондент УНИАН, голосование жюри конкурса состоялось сегодня, 21 мая, в Национальном банке Украины.

На аверсе монет изображена композиция из церковной чаши и украинских женских украшений, которые держат голуби, над ней - малый Государственный Герб Украины; под композицией размещены надписи: на монете из серебра - НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК/ УКРАЇНИ/ 10/ ГРИВЕНЬ/ 2006, обозначение металла и его пробы - Ag 925, вес в чистоте - 31,1; на монете из нейзильберу - НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК/ УКРАЇНИ/ 5/ ГРИВЕНЬ/ 2006. На обеих монетах размещены стилизованные ледяные ветви с льдинками, а также - логотип Монетного двора Национального банка Украины.

Автор монеты – Никола КОЧУБЕЙ, известный художник и нумизмат, получил от Национального банка специальный кубок.

Второе место в конкурсе «Лучшая монета Украины 2006 года» заняла монета “15 лет Независимости Украины”.

Фото Александра Синицы