В Виннице состоится семинар молодых мэров из 8 стран

В Виннице 24-25 февраля состоится семинар молодых мэров на тему: «Развитие городов Восточной Европы», в котором примут участие свыше 15 руководителей городов с Армении, Грузии, Латвии, Молдовы, Польши, России, Словакии, Хорватии и нескольких городов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению пресс-службы Винницкого городского совета, опытом с молодыми мэрами будут делиться ведущие эксперты по урбанистике и городскому развитию с Великобритании и Швейцарии.

Основной целью семинара является налаживание сотрудничества между молодыми лидерами, которые применяют новые подходы и эффективно решают проблемы возглавляемых ими городов.

Представленные на семинаре города, имеют много похожего - это города среднего размера, каждому из которых в постсоциалистических реалиях пришлось искать свои пути совершенствования системы управления, проведения архитектурной реновации, модернизации устаревшей инфраструктуры, поощрения инвестиций, решения социальных вопросов и тому подобное, отметили в пресс-службе.

Возрастной ценз приглашенных мэров - до 45 годов, ведь они являются представителями нового поколения местных управленческих элит, которые открыты для новых подходов и технологий, объяснили в горсовете.

Программа семинара предусматривает четыре тематических сессии, каждую из которых будет проводить эксперт высокого международного уровня. Молодые мэры вместе с ведущими семинара будут обсуждать современные стратегии развития городов с учетом тенденции к децентрализации; решение инфраструктурных вопросов методами, которые содействуют устойчивому развитию обществ; а также будут рассматривать эффективность привлечения местных обществ к творческому решению городских проблем.

Организаторами семинара выступили представительство Британского Совета в Украине и швейцарско-украинский проект «Поддержка децентрализации в Украине» DESPRO совместно с Винницким Институтом развития городов.