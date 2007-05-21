Министру образования поставили оценку ”близкую к четверке”

Система образования Украины получила от международных экспертов четверку по пятибалльной шкале.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Станислав НИКОЛАЕНКО, докладывая о результатах Конференции министров образования, которая состоялась в Лондоне 17-19 мая этого года, передает корреспондент УНИАН.

«Хочу вам сказать, что секретариат Болонского процесса по 11 категориям оценил деятельность нашей страны. И в целом мы получили оценку близкую к четверке по пятибалльной системе. Где-то 3,9», - сообщил С.НИКОЛАЕНКО.

Он подчеркнул, что это реальная оценка, которая присуждена международными экспертами, исходя из доклада и статистики относительно данных по Украине в области образования.

В частности он сообщил, что в одиннадцать показателей, по которым проводилась оценка, входили: стандарты и нормы обеспечения качества образования; система внешнего обеспечения качества; международные связи; внедрение принципов Лиссабонской Конвенции о признании на национальном уровне дипломов, а также система национальной квалификации и тому подобное.

По словам С.НИКОЛАЕНКО, негативную роль сыграло то, что Украина пока еще не смогла получить положительную оценку в вопросе положений и дополнений к диплому международного уровня.

«В Украине еще нет такого выпуска, ближайший будет в 2010 году. И поэтому мы не имели здесь положительной оценки», - отметил С.НИКОЛАЕНКО. В то же время, по его словам, такой диплом на сегодняшний день разработан и сейчас проводится его апробация.

Министр также сообщил, что среди основных задач, которые были определены для решения в Украине – это усовершенствование системы качества образования; внедрение третьего цикла подготовки специалистов. «Сегодня мы имеем двухуровневую подготовку – это бакалавр и магистр. Но встает уже вопрос внедрения третьего цикла – доктора, в частности доктора философии», - информировал министр.

По словам С.НИКОЛАЕНКО, сейчас разрабатывается специальная 4-летняя программа, на которую будут поступать лучшие студенты. Они будут учиться по отдельным графикам, параллельно будут принимать участие в исследовательской работе и таким образом будут повышать свою профессию психолого-педагогического, гуманитарного циклов, и в то же время выполнять специальную профессиональную работу – готовить фактически свою докторскую работу.

Среди главных задач развития образования С.НИКОЛАЕНКО назвал также внесение изменений в перечень квалификационного справочника с уточнением должностей, где нашли бы свое место бакалавры, магистры и т.д. Это должно быть сделано на протяжении двух лет. Работа уже начата, по словам министра. Также в течение ближайших 1,5-2 лет планируется реализовать мероприятия по мобильности преподавателей и студентов; расширение связей между вузами и тому подобное.