Родители учеников украинской школы приостановили голодовку

18 февраля после встречи с руководством облгосадминистрации и облсовета родители учащихся общеобразовательной украиноязычной школы №15 города Красный Луч решили приостановить голодовку, объявленную в знак протеста против закрытия учебного заведения.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.

С членами инициативной группы родителей учащихся общеобразовательной школы №15 города Красный Луч, которые проводили акцию протеста возле помещения облгосадминистрации, выступая против закрытия школы, встретились заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Родион МИРОШНИК и первый заместитель председателя областного совета Евгений ХАРИН.

Во время встречи заместитель губернатора сообщил, что школа №15 закрывается учитывая экономическую целесообразность, и это не приведет к нарушению законных прав детей на получение знаний на украинском языке.

Р.МИРОШНИК и Е.ХАРИН также сообщили, что будет создана комиссия по рассмотрению ситуации вокруг оптимизации сети учебных заведений в Красном Луче, в состав комиссии войдут представители облгосадминистрации, депутаты облсовета и специалисты сферы образования.

Как сообщал УНИАН, пять родителей учеников украиноязычной школы №15 объявили голодовку с 16 февраля в знак протеста против закрытия учебного заведения.

Один из участников акции, депутат городского совета, бывший мэр города (2002-2006 гг.) Сергей ЛУКЬЯНЕНКО сообщил, что родители требуют отменить решение сессии городского совета №20 от 28.12.2010 г. о закрытии школы, отставки заместителя городского председателя Людмилы МЯГКОЙ и начальника Управления образования Наталии ПОСТРЯКОВОЙ.

Необходимость закрытия учебного заведения в мэрии объясняют тем, что в школе, рассчитанной на 1 тысячу 176 учеников, учится всего 240 детей, а в следующий учебный год набирается еще меньше школьников. Закрытие школы в горсовете не связывают с желанием закрыть именно украиноязычную школу, поскольку в городе есть еще две школы, где учеба ведется на двух языках. Главный мотив – нехватка средств на содержание.

В то же время С.ЛУКЬЯНЕНКО утверждал, что средства на содержание школы есть. В школе учатся 307 учащихся приборостроительного техникума, работает школа искусств на 100 человек. За счет арендных платежей они оплачивают все коммунальные услуги.