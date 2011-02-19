Украина и Куба в ближайшее время могут обменяться визитами

Украина и Куба в ближайшее время могут обменяться официальными визитами на уровне руководства национальных парламентов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН во время встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Эдуардо Родригесом ПАРРИЛЬЯ передал приглашение председателю Национальной Ассамблеи Республики Куба посетить Украину с официальным визитом в удобное для него время.

Глава внешнеполитического ведомства Кубы также передал В.ЛИТВИНУ аналогичное приглашение.

Председатель Верховной Рады отметил, что Украина "заинтересована в углублении контактов между двумя странами на уровне парламентов".

В.ЛИТВИН также высказал благодарность кубинской стороне за предоставленную возможность оздоравливать украинских детей, которые пострадали от Чернобыльской катастрофы.

В свою очередь, Б.ПАРРИЛЬЯ отметил, что отношения с Украиной являются приоритетными для Кубы. "Мы сможем наращивать наши экономические отношения, которые на сегодняшний день, к сожалению, находятся еще на достаточно низком уровне", - отметил министр.

Стороны высказались за необходимость развития инвестиционной и гуманитарной составляющей двусторонних отношений, сотрудничества в туристической сфере.