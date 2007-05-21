Лилак написал заявление об освобождении от должности судьи КС

Судья Конституционного Суда Дмитрий ЛИЛАК написал заявление на имя Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с просьбой освободить его от занимаемой должности.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом сегодня сообщил глава президентского Секретариата Виктор БАЛОГА.

«Господин ЛИЛАК подал Президенту письменное ходатайство, в котором говорится о нежелании исполнять обязанности судьи КС. Это достаточно серьезный шаг, который является тревожным сигналом для всей системы судопроизводства в государстве», – считает В.БАЛОГА.

Он допустил, что принять решение уйти с должности Д.ЛИЛАКА побудили последние события вокруг Конституционного Суда. «Показательным является то, что судья написал заявление об освобождении на имя главы государства, а не Валерия ПШЕНИЧНОГО, который несмотря на освобождение его Президентом называет себя председателем КС. Очевидно, господин ЛИЛАК не считает законным так называемое руководство Конституционного Суда, и поэтому апеллирует к Президенту», – отметил В.БАЛОГА.

Глава Секретариата убежден, что судья ЛИЛАК имел все основания для своего решения уволиться из КС. «Суд встал на путь вызывающего игнорирования закона, занял неконструктивную позицию относительно важных политических событий. Напомню, что уже девять месяцев КС не принимает постановлений, то есть фактически бездельничает. Наверное, господин ЛИЛАК не захотел быть статистом в сомнительном кино, в которое в последнее время превратилась деятельность КС», – сказал В.БАЛОГА.

Справка УНИАН. Д.ЛИЛАК назначен судьей Конституционного Суда Украины по квоте Президента в ноябре 2005 года.