На трассе Ялта – Севастополь ограничили движение грузовиков
15:06, 16 февраля 2011Общество
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Из-за сильного гололеда
В Крыму в связи со сложными погодными условиями (сильный гололед) движение по автодороге «Ялта – Севастополь» со стороны города Севастополя временно ограничено для всех видов грузовых транспортных средств.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УГАИ в городе Севастополе.
Госавтоинспекция убедительно просит водителей грузовых автомобилей без крайней необходимости не выезжать и не планировать свои поездки по данной автодороге.
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