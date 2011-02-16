На трассе Ялта – Севастополь ограничили движение грузовиков

В Крыму в связи со сложными погодными условиями (сильный гололед) движение по автодороге «Ялта – Севастополь» со стороны города Севастополя временно ограничено для всех видов грузовых транспортных средств.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УГАИ в городе Севастополе.

Госавтоинспекция убедительно просит водителей грузовых автомобилей без крайней необходимости не выезжать и не планировать свои поездки по данной автодороге.