Автобус сбил двух пешеходов: мать погибла, дочь – в реанимации

Неподалеку от Луцка автобус сбил двух пешеходов: мать погибла, ее дочь – в реанимации.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Управления МВД.

Трагедия произошла вчера, 15 февраля, в 19.20. Водитель автобуса "БАЗ" по автодороге в с. Змиинец Луцкого района совершил наезд на 42-летнюю женщину и ее 11-летнюю дочь, жителей села Кобче Рожищенского района.

В результате ДТП женщина получила смертельную травму, ребенок с телесными повреждениями госпитализирован в реанимационное отделение Волынской областной детской больницы.

Продолжается расследование обстоятельств трагедии.