Автобус сбил двух пешеходов: мать погибла, дочь – в реанимации
12:44, 16 февраля 2011Общество
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Трагедия вблизи Луцка
Неподалеку от Луцка автобус сбил двух пешеходов: мать погибла, ее дочь – в реанимации.
Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Управления МВД.
Трагедия произошла вчера, 15 февраля, в 19.20. Водитель автобуса "БАЗ" по автодороге в с. Змиинец Луцкого района совершил наезд на 42-летнюю женщину и ее 11-летнюю дочь, жителей села Кобче Рожищенского района.
В результате ДТП женщина получила смертельную травму, ребенок с телесными повреждениями госпитализирован в реанимационное отделение Волынской областной детской больницы.
Продолжается расследование обстоятельств трагедии.
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