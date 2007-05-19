Цушко приглашает армию и прокуратуру побегать наперегонки

Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО приглашает руководство других правоохранительных и силовых ведомств принять участие вместе с МВД в соревнованиях по легкой атлетики, в частности по кроссу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам во время чемпионата по легкоатлетическому кроссу среди работников центрального аппарата МВД, который состоялся сегодня в Киеве в Гидропарке.

«В следующий раз мы готовы с другими ведомствами посоревноваться. И призываю их сюда», - сказал В.ЦУШКО.

В.ЦУШКО отметил, что когда-то он занимался спортом, а провести нынешний чемпионат решили, чтобы проверить спортивную силу сотрудников милиции, которые работают в центральном аппарате МВД, и чтобы «мы показали свои силы через спорт».

«Я сам не пью, не дымлю, но к спорту немножечко ленивый. Всем рекомендую питаться по режиму, находить время, хотя бы полчаса, для спорта, и не ужинать после 19.00», - отметил министр.

По словам В.ЦУШКО, он намерен сделать такие соревнования традиционными. «Цель праздника - показать, что милиция - мирные люди, и отдыхают мирно, по-человечески, и показать пример для других ведомств - пусть повторяют», - сказал он.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей МВД Украины, в соревнованиях приняли участие 800 сотрудников центрального аппарата МВД, включая его руководство.