Генпрокуратура закрыла уголовное дело в отношении дочери Онопенко

Следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины вынес постановление о закрытии уголовного дела, возбужденного в отношении Ирины ОНОПЕНКО.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, пострадавшая сторона обратилась в Главное управление по расследованию особо важных дел ГПУ с просьбой не привлекать И.ОНОПЕНКО к уголовной ответственности, поскольку она полностью погасила перед ней кредитную задолженность. В связи с этим уголовное дело было закрыто.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении младшей дочери председателя Верховного Суда Василия ОНОПЕНКО – Ирины, подозреваемой в невозвращении одолженных 300 тысяч долларов.

Ранее, в конце декабря 2010 года, был задержан бывший первый заместитель министра юстиции Евгений КОРНИЙЧУК, муж второй дочери председателя ВСУ - Лады.

Лидеры оппозиции, в частности Юлия ТИМОШЕНКО, заявляли, что связывают давление на семью ОНОПЕНКО с попыткой «приватизировать» Верховный Суд Украины.