ВОЗ: алкоголь убивает 2,5 млн. человек ежегодно

По причинам, связанным с употреблением спиртного, ежегодно в мире умирает около 2,5 млн. человек.

Об этом сказано в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Би-Би-Си.

По данным экспертов организации, алкоголь является причиной почти 4% всех смертей в мире, от злоупотребления спиртным погибает больше людей, чем от СПИДа, туберкулеза и войн.

Рост доходов в странах Азии и Африки ведет к увеличению алкоголизма, в развитых странах все чаще отмечается запойное пьянство. Самый высокий уровень смертности в результате употребления алкоголя зафиксирован в России и странах СНГ. Там каждая пятая смерть связана с употреблением спиртного.

При этом, как отмечается в докладе ВОЗ, большинство стран не спешат вводить более жесткие меры контроля за употреблением спиртных напитков.

Как указывают авторы первого с 2004 года доклада ВОЗ по алкоголю, потребление спиртного сильно варьируется в зависимости от страны. В западных странах уровень потребления, как правило, значительно выше, чем в Северной Африке и странах южнее Сахары, а также - чем в Южной Азии, где проживает преимущественно мусульманское население.

Такое явление, как запойное пьянство, все чаще отмечается в Бразилии, Мексике, Южной Африке, Казахстане и Украине. Этот феномен получает все большее распространение и в Великобритании, причем некоторые эксперты относят это на счет дурного влияния Восточной Европы.

При этом во Франции и других европейских странах с давними традициями виноделия при общем высоком потреблении спиртного на душу населения тяжелые запои наблюдаются сравнительно редко.

В докладе говорится, что употребление спиртного приводит к 60 типам различных заболеваний и травм. Среди наиболее распространенных - цирроз печени, отравление, эпилепсия, многочисленные виды рака, а также дорожно-транспортные происшествия по вине пьяных водителей.

"6 или 7 лет назад мы еще не могли доказать прямую связь между выпивкой и раком груди, а сегодня - можем", - утверждает координатор доклада Владимир ПОЗНЯК.

Огромный вред наносят спиртные напитки, произведенные нелегально, кустарным образом, поскольку часто они могут быть ядовитыми, и на них не распространяется государственный контроль. Между тем именно такие напитки составляют до трети мирового потребления алкоголя.

"Особую опасность алкоголь представляет для подростков и мужчин в возрасте от 15 до 59 лет, - считают авторы доклада ВОЗ. - Около 11% пьющего населения подвержены еженедельным запоям, причем во всем мире мужчины пьют значительно больше женщин".

Авторы доклада признают, что умеренное потребление алкоголя может давать положительный эффект, укрепляя сердечно-сосудистую систему и предотвращая инсульты, однако все плюсы сводятся на нет, когда потребление становится чрезмерным.