Шварценеггер возвращается в кино

Бывший губернатор Калифорнии Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР сообщил в Twitter о своем возвращении в кинематограф.

Как сообщает «Газета.ру», А.ШВАРЦЕНЕГГЕР заявил, что готов приступить к выбору новой роли, которую бы он хотел сыграть.

«Потрясающие новости, - пишет А.ШВАРЦЕНЕГГЕР. - Мои друзья-агенты семь лет спрашивали, когда они могут принимать предложения (от режиссеров, продюсеров и киностудий). Сегодня дал им зеленый свет».

Неделю назад А.ШВАРЦЕНЕГГЕР заявил, что работа на благо жителей Калифорнии обошлась ему в 200 млн. долларов убытков. Именно столько, по его словам, он мог заработать, снимаясь все это время в голливудских кинофильмах.