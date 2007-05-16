Потомок Терещенко благодарит за сохранённый завод и родовые имения

Потомок известного украинского мецената и сахарного магната Михаила Ивановича Терещенко – французский бизнесмен Мишель ТЕРЕЩЕНКО - благодарит жителей Житомирской области за то, что сохранили завод и родовые имения, культурное наследие его рода. Об этом М.ТЕРЕЩЕНКО заявил во время встречи с губернатором Житомирской области Юрием ПАВЛЕНКО. (УНИАН: М.ТЕРЕЩЕНКО приехал в область по приглашению главы областной государственной администрации).

Как передает корреспондент УНИАН, свой визит М.ТЕРЕЩЕНКО начал с посещения села Турчиновка Чудновского района. В этом населенном пункте представители рода Терещенко в конце позапрошлого века построили два поместных дома. Оба в настоящее время – архитектурные достопримечательности. В одном из этих зданий сегодня размещено Турчиновское ПТУ-30. Руководитель области и М.ТЕРЕЩЕНКО посетили также ОАО „Коровинецкий сахарный завод” (Чудновский район), который был построен представителями рода Терещенко в 1878-1880 годах.

Выступая перед жителями смт Большие Коровинцы Чудновского района Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что этот первый визит М.ТЕРЕЩЕНКО в Житомирскую область является знаковым. "Если такие люди возвращаются жить в Украину (М.ТЕРЕЩЕНКО уже три года проживает в Сумской области - УНИАН), то миллионам украинцев, которые работают за рубежом, тоже стоит возвращаться на Родину”, - отметил губернатор.

Справка УНИАН. Мишель ТЕРЕЩЕНКО – внук Михаила Ивановича Терещенко, мецената, министра иностранных дел и финансов во Временном правительстве Александра Керенского. Родился и вырос во Франции. На историческую родину впервые приехал во времена независимой Украины. В настоящее время Мишель возрождает семейное имение в Глухове Сумской области. Начиная с 2003 года, французский бизнесмен привлекает инвестиции в Глуховский район, прежде всего, в предприятия, которые занимаются переработкой сельскохозяйственной продукции. Он является деловым партнером украинских предпринимателей, которые занимаются выращиванием льна, сахара, переработкой картофеля и кукурузы. М.ТЕРЕЩЕНКО также экспортирует во Францию украинский мед. Кроме этого, он стремится развивать столичные музеи, созданные на основе коллекций, собранных семьей Терещенко.