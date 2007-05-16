У Ющенко не останется другого пути, кроме силового

Политологи не исключают силового сценария развития событий, в частности, введения чрезвычайного положения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на заседании пресс-клуба, посвященного деятельности рабочей группы по подготовке проведения досрочных выборов.

Так, председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ отметил, что в случае, если Партия регионов откажется от идеи перевыборов, то, кроме радикализации развития событий, у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО не останется другого пути. “Съесть” отсутствие перевыборов означает (для Президента – УНИАН) потерю остатка доверия и оппонентов и сторонников”, - считает О.ДОНИЙ.

Он отметил, что в нынешней ситуации от В.ЮЩЕНКО можно ожидать резких шагов, включая введение чрезвычайного положения. При этом политолог добавил, что, конечно же, это решение будет неправовым, однако все последние решения, по его мнению, также были неправовыми.

О.ДОНИЙ напомнил, что для введения чрезвычайного положения после соответствующего указа Президента необходимо одобрение этого шага парламентом. Однако, по словам эксперта, В.ЮЩЕНКО считает, что парламент распущен, поэтому можно пренебречь и этим. Он также напомнил, что призывы к Президенту относительно введения чрезвычайного положения уже поступали от региональных организаций «помаранчевых» партий.

Кроме этого, по словам политолога, как свидетельствуют источники в Секретариате Президента, они рассматривают такой вариант.

О.ДОНИЙ также считает, что, если не доводить ситуацию до чрезвычайного положения, то со стороны Президента возможны определенные кадровые перестановки, включая замену председателей облгосадминистраций. При этом он отметил, что эти решения также будут неправовыми, поскольку для них сначала необходимо представление Кабинета министров.

Однако, с другой стороны, по словам политолога, нигде не прописан порядок назначения исполняющих обязанности губернаторов.

В свою очередь, руководитель Центра прикладных политических исследований Владимир ФЕСЕНКО считает, что, если компромисс не будет достигнут в ближайшие дни, то наиболее вероятный вариант - это новое обострение кризиса и, возможно, попытки запугать своего визави по переговорам. «Вариант радикализации остается достаточно актуальным», - считает В.ФЕСЕНКО.

Директор Центра социальных исследований “София” Андрей ЕРМОЛАЕВ также допускает попытки, в частности СНБО, принять силовые решения. По его словам, скорее всего, это не будет буквальный разгон парламента или правительства, а это будет административное влияние, например, Генеральной прокуратуры на представителей исполнительной власти за невыполнение указа Президента о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

Таким образом, считает политолог, силовым этот сценарий будет в смысле игнорирования процедур и проведения избирательной кампании со стороны Президента и его структур любой ценой, даже ценой политического кризиса. В то же время, силовой вариант при непосредственном участии силовых структур А.ЕРМОЛАЕВ исключает. «И ЮЩЕНКО, и ЯНУКОВИЧ не хотят быть обвиненными в попытках переворота», - считает А.ЕРМОЛАЕВ. По его мнению, они все-таки будут искать более мягкий вариант.