На столе гендиректора Центра опасных отходов нашли $10 тыс.

Генеральная прокуратура Украины за получение взятки в 10 тыс. долларов возбудила уголовное дело в отношении гендиректора ГП «Национальный центр обращения с опасными отходами».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПУ, указанная сумма была обнаружена у чиновника "на рабочем столе". Подозреваемый требовал и получил эти деньги от гражданина С. за назначение на должность директора одного из филиалов Центра.

Дело возбуждено по ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины, оно находится в производстве Главного управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры по материалам проверки, проведенной управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.