Янукович подписал закон, которым муж признан "близким родственником"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменения в статью 32 Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно термина «близкие родственники».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, 14 января Верховная Рада приняла закон, которым уточняется значение термина “близкие родственники”, что приведено в пункте 11 статьи 32 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В соответствии с действующей редакцией пункта 11 статьи 32 УПК, “близкие родственники” – это родители, жена, дети, родне братья и сестры, дед, баба, внуки”.

Таким образом, близкими родственниками в УПК Украины определены лица, связанных между собой происхождением от одного предка. При этом принадлежность к этой категории ограничивается первой степенью по горизонтали (родне братья и сестры) и второй степенью по вертикали (родители, дети, дед, баба, внуки).

Отнесение к этой категории жены является хоть и условным, поскольку она не находится в семейных отношениях, однако является целесообразным и обоснованным, учитывая особенности производства по уголовным делам.

В соответствии с приведенным значением термина “близкие родственники”, муж не относился к этой категории. Таким образом, была ситуация, когда жена является “близким родственником”, а муж – нет, соответственно он не имел процессуальных прав.