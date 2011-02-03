Особая роль русской литературы попала в Концепцию исподтишка

Некоторые тезисы Концепции литературного образования, утвержденной Министерством образования, были внесены туда без ведома разработчиков. Об этом в эфире Радио Свобода заявил доктор филологических наук, член-корреспондент НАН Украины, заведующий отделом древней украинской литературы Николай Сулима, один из разработчиков концепции.

«Тезис об особой роли русской литературы в Концепции литературного образования появилась так сказать подпольно. Сначала эту концепцию вывесили анонимно на сайте, затем она появилась под нашими подписями, но я эту концепцию не визировал. Если бы мне дали на подпись этот текст, я бы отказался его подписать. Но подпись моя стоит, и мне приходится оправдываться, что участвовал в формировании этой концепции», - сказал Н.Сулима.

Министерство образования и науки, молодежи и спорта утвердило на этой неделе Концепцию литературного образования. В документе в частности говорится, что «особая роль принадлежит русской литературе как художественно-словесному достоянию, в тесном взаимодействии с которым на протяжении нескольких веков формировалась украинская литература, а также с учетом того места, которое занимает русская литература в общечеловеческой системе духовно-культурных ценностей».