В пяти областях Украины - спад производства

Самый высокий рост промышленного производства в Украине в декабре 2010 года против показателя декабря 2009 года зафиксирован в Черновицкой области – 41,1%, самый большой спад отмечен в Одесской области – 18,2%.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

Согласно сообщению, в пятерку областей-лидеров роста промышленного производства вошли:

- Черновицкая область (декабрь 2010 г. к декабрю 2009 г. – 41,1%, январь-декабрь 2010 г. к январю-декабрю 2009 г. – 11,8%, декабрь к ноябрю 2010 года – 9,1%)

- Ивано-Франковская область (декабрь 2010 г. к декабрю 2009 г. – 37,5%, январь-декабрь 2010 г. к январю-декабрю 2009 г. – 0,2%, декабрь к ноябрю 2010 года – 7%),

- Волынская область (декабрь 2010 г. к декабрю 2009 г. – 37%, январь-декабрь 2010 г. к январю-декабрю 2009 г. – 26,7%, декабрь к ноябрю 2010 года – спад 4,6%),

- Николаевская область (декабрь 2010 г. к декабрю 2009 г. – 30,4%, январь-декабрь 2010 г. к январю-декабрю 2009 г. – 10,3%, декабрь к ноябрю 2010 года – спад 1,1%),

- Закарпатская область (декабрь 2010 г. к декабрю 2009 г. – 28%, январь-декабрь 2010 г. к январю-декабрю 2009 г. – 42,6%, декабрь к ноябрю 2010 года – спад 14,9%).

При этом сообщается, что в декабре 2010 года против декабря 2009 года зафиксирован спад промпроизводства в 5 областях Украины:

- в Одесской области (декабрь 2010 г. к декабрю 2009 г. – спад 18,2%, январь-декабрь 2010 г. к январю-декабрю 2009 г. – рост 2,8%, декабрь к ноябрю 2010 года – спад 1,1%),

- Полтавской области (декабрь 2010 г. к декабрю 2009 г. – спад 5,1%, январь-декабрь 2010 г. к январю-декабрю 2009 г. – рост 12,6%, декабрь к ноябрю 2010 года – рост 0,6%),

- Харьковской области (декабрь 2010 г. к декабрю 2009 г. – спад 4,5%, январь-декабрь 2010 г. к январю-декабрю 2009 г. – рост 5,8%, декабрь к ноябрю 2010 года – рост 4%),

- Черниговской области (декабрь 2010 г. к декабрю 2009 г. – спад 2,4%, январь-декабрь 2010 г. к январю-декабрю 2009 г. – спад 0,2%, декабрь к ноябрю 2010 года – рост 6,3%),

- Житомирской области (декабрь 2010 г. к декабрю 2009 г. – спад 0,1%, январь-декабрь 2010 г. к январю-декабрю 2009 г. – рост 8,2%, декабрь к ноябрю 2010 года – спад 1,2%).

Как сообщал УНИАН, в Украине рост промышленного производства в декабре 2010 года, по сравнению с декабрем 2009 года, составил 12,5%, в январе-декабре 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, рост промпроизводства составил 11%.

В декабре против ноября 2010 г. зафиксирован рост на уровне 4,7%.