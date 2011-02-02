Поддержит ли Янукович идею Табачника сократить госзаказ на 42%?

Заместитель председателя Верховной рады Николай ТОМЕНКО считает, что реформы в образовании и здравоохранении должен инициировать Президент, а не отдельные министры или депутаты.

Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-спикера.

Н.ТОМЕНКО обратил внимание на ситуацию с законопроектами о высшем образовании. Он напомнил, что на сегодняшний день в парламенте зарегистрированы 2 альтернативных проекта законов о высшем образовании (народного депутата Юрия МИРОШНИЧЕНКО (р.н. 7486) и народных депутатов Александра ЕФРЕМОВА, Олега ЗАРУБИНСКОГО, Сергея КИВАЛОВА и других (р.н. 7486-1). Вице-спикер также сообщил, что указанные законопроекты будут повторно рассматриваться на заседании профильного комитета 16 февраля. В то же время Н.ТОМЕНКО назвал некорректным подход, когда законопроекты, инициированные министерствами (в данном случае Министерством образования и науки, молодежи и спорта), подаются народными депутатами. «Было бы справедливо, чтобы все реформы, о которых объявили Президент и правительство, подавались от Президента и правительства, потому что получается странная ситуация: мы не знаем, совпадают ли позиции Президента и правительства», – отметил он.

Говоря о проблемных вопросах в законопроекте, Н.ТОМЕНКО отметил, что создается впечатление, что сегодня «специально пытаются перевести дискуссию в иную плоскость, в частности, акцентируя внимание, например, на том, что нужно сократить количество высших учебных заведений». «В то же время, без закона министр образования на 42% сокращает бюджетный заказ», – отметил Н.ТОМЕНКО. «У меня вопрос к Президенту и к правительству: они поддерживают эту инициативу министра?» – отметил он, объяснив, что эта инициатива закончится тем, что «дети из села и дети из бедных семей не будут иметь права на образование». «Так вот, бюджетный заказ – проблема номер один», – сказал вице-спикер. Второй важной проблемой он назвал пересмотр системы оплаты по контракту в сторону ее увеличения. Заместитель председателя ВР также перечислил еще ряд других оговорок к законопроекту, в частности, попытку квалифицировать высшие учебные заведения по количественным, а не качественным параметрам и пр.

Кроме того Н.ТОМЕНКО назвал непростой ситуацию с системой здравоохранения. Он сообщил, что обратился к премьер-министру и председателю парламентского комитета по вопросам здравоохранения с просьбой проинформировать, на основании каких документов и по чьей инициативе в разных регионах Украины закрываются больницы, роддома и другие лечебно-профилактические заведения. По его словам, сегодня звучат различные аргументы таких сокращений медицинских учреждений. Среди них приказ министра здравоохранения, отсутствие государственного финансирования, уменьшение расходов на здравоохранение в 2011-м бюджетном году и пр.

В то же время Н.ТОМЕНКО отметил, что без соответствующей программы правительства, без согласования с парламентом этого делать нельзя, и предложил председателю профильного комитета пригласить на заседание парламента министра здравоохранения, чтобы он дал разъяснение ситуации и озвучил позицию правительства и Президента по этому вопросу.