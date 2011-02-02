Юрист: компенсации по вкладам в Сбербанк СССР не предусмотрены

Кабинет Министров Украины пока не устанавливал на 2011 год порядок выплаты компенсаций по обесцененным вкладам советского «Сбербанка».

Об этом УНИАН сообщил юрист юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Андрей КОНОПЛЯ.

По его словам, на каждый год непосредственно в законе о госбюджете отдельной статьей должны предусматриваться расходы на компенсации обесцененных вкладов, а порядок проведения компенсационных выплат устанавливается Кабинетом Министров. «На 2008 и 2009 годы такой порядок был установлен… И хотя в законе о госбюджете на 2010 год такая статья расходов была предусмотрена, но порядка, утвержденного Кабинетом Министров, не было», – сказал юрист.

По его словам, статьи расходов госбюджета на выплату обесцененных вкладов в законе о госбюджете на 2011 год нет, поэтому нет порядка их возмещения, который устанавливает правительство.

А.КОНОПЛЯ отмечает, что в госбюджете на 2011 год предусмотрено, что по результатам выполнения госбюджета в январе-июне 2011 года с учетом состояния социально-экономического развития на рассмотрение Верховной Рады может быть вынесено предложение относительно увеличения расходов на постепенные компенсации гражданам по обесцененным денежным сбережениям.

«Если говорить о судебной практике, то есть позиция Верховного Суда, которая была озвучена еще в 1999 году. Да, можно обращаться в суд, но только в размере, который предусмотрен Порядком, утверждаемым на каждый год Кабинетом Министров, которого на 2011 год нет», – отметил юрист. При этом, подчеркнул он, необходимо учитывать, что «Ощадбанк» проводит выплату проиндексированных сбережений в рамках, предусмотренных для этого государственным бюджетом, и при условии фактического перечисления денежных сумм.

«Фактически, кроме того, что это должно быть предусмотрено госбюджетом, эти средства должны быть перечислены из госбюджета на счета «Ощадбанка», – сказал А.КОНОПЛЯ.