Гостиницы, кафе, пансионаты должны получить обязательную категорию

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О туризме” относительно обязательности установления категорий объектам туристической инфраструктуры.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 231 из 392 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусматривается исключить из действующего закона статью 18 относительно сертификации и стандартизации в сфере туристической деятельности. Кроме того, данным законопроектом предусмотрено, что установление объектам туристической инфраструктуры (гостиницам, другим объектам, предназначенным для предоставления услуг по размещению, заведениям питания, курортным заведениям и тому подобное) соответствующей категории является обязательным. Им также предусматривается норма, в соответствии с которой запрещается предоставление услуг по размещению без наличия свидетельства об установлении соответствующей категории. Порядок установления соответствующей категории гостиницам и другим объектам, которые предназначаются для предоставления услуг по временному размещению (проживанию) определяется Кабинетом Министров Украины в соответствии с законом.