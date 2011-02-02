Краковский аэропорт положит начало рейсам в Тернополь.

Как рассказал во время пресс-конференции городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ, соответствующую заинтересованность проявил руководитель аэропорта Кракова во время их официальной встречи в Польше. «Речь идет об авиарейсе «Краков-Тернополь» или даже более широких маршрутах, скажем «Краков-Тернополь-Киев», «Краков-Тернополь-Симферополь». Также рассматриваем возможность создания рейса «Тернополь-Краков-Торонто». Кракову выгодны эти рейсы, ведь за счет их увеличения растут рейсовые сборы. Сегодня мы на непосредственную связь с руководителем краковского аэропорта вывели руководителей нашего аэродрома», – отметил С.НАДАЛ.

По его словам, польскую сторону заинтересовало выгодное расположение Тернополя. «Рядом железнодорожная ветвь, трасса А-4, которая идет через Тернополь, близость к областным центрам западного региона – Львову, Ивано-Франковску, Черновцам, Ровно. Приоритетно мы рассматриваем наш аэропорт как пункт приема туристов, ведь в области нет большой промышленности, но много туристических достопримечательностей. Также видим аэропорт и как логистический центр региона», – сказал С.НАДАЛ.

Он добавил, что во время командировки в Польшу встречался и с руководством аэропорта Катовице. «8 лет назад никто не думал, что в Катовице аэропорт будет работать, он был в еще более запущенном состоянии, чем тернопольский. Сейчас это – современный аэропорт, один из важнейших авиаузлов Польши», – сказал С.НАДАЛ.

По его данным, сейчас ведутся переговоры из «Люфтганзой» об обслуживании авиарейса между Тернополем и Краковом.

«Также будем обсуждать этот вопрос и с украинскими перевозчиками. Кстати, авиарейс «Киев-Тернополь», начало которому было положено в прошлом году, по моему мнению, был убыточным из-за того, что треть потенциальных пассажиров, которая бы могла воспользоваться им, вообще не знала о существовании такого рейса», – считает С.НАДАЛ.

Как сообщал УНИАН, 31 мая 2010 года после продолжительного простоя заработал тернопольский аэропорт после введения авиарейса «Тернополь-Киев (Жуляны)» и в обратном направлении.

В целом в Тернополе аэропорт простаивает, принимая лишь чартерные авиарейсы.