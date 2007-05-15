Милиция задержала водителя, который сбил бютовца Омельченко

Сотрудниками ГАИ задержан водитель автомобиля «Ниссан альмера», который сегодня в центре Киева сбил народного депутата Григория ОМЕЛЬЧЕНКО.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, ДТП произошло в 9.30 на перекрестке улиц Институтской и Садовой.

Как отметили в ЦОС, депутат был сбит на пешеходном переходе. Кроме того, в столичной милиции отметили, что на момент инцидента светофор не работал, однако водитель был обязан пропустить пешехода.

Как сообщал УНИАН, Г.ОМЕЛЬЧЕНКО с травмами средней тяжести доставлен в больницу.

В то же время сайт БЮТсообщает, что Г.ОМЕЛЬЧЕНКО находится в шоковом состоянии. Из больницы Скорой помощи, куда депутата доставили после ДТП, ОМЕЛЬЧЕНКО перевели в госпиталь СБУ.