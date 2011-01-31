Книга "ОУН (бандеровцы)" напоминает иллюстрированный справочник

30 января в Ивано-Франковске в Народном доме «Просвита» состоялась презентация книги «ОУН (бандеровцы). Фрагменты деятельности и борьбы».

Авторы книги - историк и общественный деятель Святослав ЛИПОВЕЦКИЙ и Виктор РОГА.

Как передает корреспондент УНИАН, в книге много фотоиллюстраций, благодаря чему она напоминает иллюстрированный справочник.

Книгу составляют разделы: "Украинская военная организация (УВО)", "Первые боевые шаги УВО", "Образование ОУН", "Резонансные покушения", "Городок 1932", "Убийство советского дипломата", "Убийство польского министра", "Варшавский и Львовский процессы" и др. Также представлены фото, биографии, очерки о деятельности руководителей и о героях ОУН и УПА.

В книге много стихотворений поэтов ОУН-УПА. Помещена и гениальная поэма Ольжича "Неизвестному воину" с примечанием: "Хотя после раскола ОУН О.Ольжич присоединился к группе А.Мельника, его заслуги перед националистическим движением очень ценили и бандеровцы".

На каждой странице книги есть короткий перевод ее содержания на английский.

Завершают книгу в качестве приложений: "Декалог", "12 черт характера" и "44 правила жизни украинского националиста", молитва о павших героях и ссылки на значимые труды об ОУН.