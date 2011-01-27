Глава Пенсионого фонда: наплодили массу вузов, а нам столько не нужно

Председатель правления Пенсионного Фонда Украины Борис ЗАЙЧУК считает необходимым усовершенствовать в Украине систему подготовки трудовых ресурсов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции в Тернополе.

«Нужно более продуманно относиться к подготовке трудовых ресурсов. Мы наплодили массу вузов, а нам столько не нужно. Это лукавство перед детьми, потому что мы их учим, а не даем рабочего места. В советские времена было 4 юридических вуза, сейчас 180. У нас есть потребность в стольких юристах?», - риторически поинтересовался Б.ЗАЙЧУК.

По его словам, ПФУ посчитал, сколько именно ему нужно специалистов, и начал самостоятельно осуществлять их подготовку. «Но мы не пошли по пути создания своих вузов, а имеем факультеты в Харьковской юридической академии. Ежегодно набираем 100 человек на стационар и 50 заочников, в среднем 90-95 выпускников трудоустраиваем. Мы – Пенсионный фонд – гарантируем первое рабочее место нашим выпускникам», – сказал председатель ПФУ.

По его словам, решение о профессиональном обучении для будущих работников ПФ было принято в связи с тем, что раньше в структурах ПФУ работало лишь 12% работников с юридическим образованием.

«Остальные – зависело от вуза, который был в области или районе. Если техникум подготовки агрономов – значит, агрономы в Пенсионном фонде сидели, педучилище – педагоги, молочный техникум – молочники. Я не говорю, что они плохо работали, в цирке слона научили, на веревке водят. А это же люди, имеют образование, они быстро ориентировались. Но мы хотели, чтобы у них было юридическое образование, и уже имеем 4 выпуска», - отметил Б.ЗАЙЧУК.

Он выразил убеждение, что и в других отраслях должно быть аналогично – подсчитано, сколько нужно тех или иных специалистов, а, следовательно, проведено обучение необходимого количества людей.

«В трудовой занятости прогнозирование – это очень большое дело. Потому что это и вопрос формирования фонда оплаты труда, и пенсионных отчислений», – отметил Б.ЗАЙЧУК.