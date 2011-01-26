НБУ признал, что 1 и 2 копейки «перестали быть мерой стоимости»

Национальный банк Украины инициирует изъятие из оборота монет номиналом 1 и 2 копейки.

Об этом в интервью УНИАН сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Владимир КРОТЮК.

«Эти монеты перестали быть мерой стоимости, мерой накопления. Практически мы их добавляем и уже 4-5 лет они не возвращаются в банковскую систему, в оборот», – сказал он, отметив при этом, что на изготовление этих монет тратятся значительные суммы средств.

НБУ будет решать вопрос изъятия этих монет совместно с Кабинетом Министров Украины. На данный момент проводятся соответствующие согласования данного процесса с правительственными структурами.

По словам В.КРОТЮКА, если будет принято положительное решение, то в ходе изъятия будет учтен международный опыт с целью недопущения негативных последствий для населения.