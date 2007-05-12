Шансы на победу Верки Сердючки на Евровидении букмекеры оценивают в 40%

Верка Сердючка (сценический персонаж украинского артиста Андрея Данилко) занимает лидирующие позиции по количеству ставок на победителя в песенном конкурсе "Евровидение", передает корреспондент РИА Новости.

Финал 52-го конкурса песни "Евровидение" пройдет в субботу в столице Финляндии - Хельсинки - с участием представителей 24 стран. Верка Сердючка представит публике театрализованный номер "Dancing Lasha Tumbai", который строго говоря песней не является, а представляет собой нарочито абсурдный речитатив на разных языках с повторяющимся рефреном.

Британские букмекерские конторы William Hill и Ladbrokes, а также Paddy Power единогласно оценивают шансы на победу Верки Сердючки в размере 5-2, то есть вероятность ее победы оценивается не менее чем в 40%, что выше, чем у ближайших преследователей украинского номера - песен, представленных артистами из Сербии и Белоруссии - Марией Шерифович и Димой Колдуном.

Неожиданным фаворитом букмекеров стала песня из Латвии, которая не входила в число лидеров еще пару дней назад, но заметно укрепила свои позиции после успешного прохождения полуфинала и сейчас находится на четвертом месте (а у Paddy Power даже на втором с шансом 4-1). За ней идет шведская группа The Ark.

Замыкает шестерку фаворитов российский номер "Song #1" девичьего коллектива "Серебро". William Hill и Paddy Power оценивают его шансы как 10-1, а Ladbrokes настроена чуть более благосклонно и дает россиянкам шанс 9 к 1.