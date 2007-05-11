Лидеров оппозиции, насколько известно, убивать не будут

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен дать оценку безосновательным и безответственным заявлениям чиновника Секретариата Президента Украины, а Генеральная прокуратура Украины – провести проверку этих заявлений. Об этом говорится в письме членов Коллегии Министерства внутренних дел Украины, направленном главе государства, сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

«11 мая 2007 года, во время брифинга, руководителем Главной службы по вопросам деятельности правоохранительных органов Секретариата Президента Украины ГЕЛЕТЕЕМ В.В. было сделано заявление о том, что в Секретариате Президента Украины есть материалы, которые свидетельствуют о подготовке ряда провокаций и покушений на политиков с целью создания противостояния в стране», - отмечается в письме МВД и подчеркивается, что законодательство Украины четко регламентирует порядок регистрации заявлений о совершении или подготовке преступлений.

«К сожалению, В.ГЕЛЕТЕЙ пренебрег этим», - считают в МВД и называют безосновательными и безответственными обвинения в адрес заместителей министра внутренних дел Украины в якобы их причастности к указанным противозаконным действиям.

Коллегия Министерства внутренних дел Украины рассматривает такие безосновательные заявления как провокационные и обращает внимание Президента Украины на недопустимость подобного поведения со стороны государственного служащего, который занимает руководящую должность в Секретариате Президента.

В обращении к В.ЮЩЕНКО отмечается, что ни один из руководителей МВД Украины не является членом какой-либо партии и не занимается политической деятельностью, тем более - организацией провокаций и покушений на политиков.

«В то время, когда МВД Украины выступает стабилизирующей силой в стране, обеспечивает общественный порядок, подобные преднамеренные действия направлены на возмущение ситуации в государстве, создание напряжения в обществе, разрушение доверия к органам государственной власти», - уверенны в Министерстве внутренних дел.

МВД призывало Президента Украины поручить Генеральной прокуратуре Украины проверить заявления В.ГЕЛЕТЕЯ и в случае их неправдивости - привлечь чиновника к ответственности.

В свою очередь, в соответствии с требованиями статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса Украины, МВД Украины обратилось к генеральному прокурору Украины с просьбой провести проверку заявления В.ГЕЛЕТЕЯ и дать правовую оценку действиям должностного лица Секретариата Президента Украины.

Учитывая сообщение В.ГЕЛЕТЕЯ, что все имеющиеся материалы, касающиеся указанных фактов якобы переданы в Службу безопасности Украины, МВД обратилось к руководителю СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО с просьбой предоставить эти материалы МВД Украины для проведения служебной проверки Службой внутренней безопасности Министерства внутренних дел, сообщили УНИАН в ДОС МВД.

Как сообщал УНИАН, сегодня руководитель Главной службы по вопросам деятельности правоохранительных органов Секретариата Президента Валерий ГЕЛЕТЕЙ сообщил, что Секретариат Президента имеет в своем распоряжении материалы, в которых расписаны схемы дестабилизации в обществе и схемы покушений на известных украинских политиков.