Внутренним войскам в Макеевке дали сигнал повышенной боевой готовности

В связи со взрывами в г. Макеевке личный состав Восточного территориального управления внутренних войск МВД Украины приведен в готовность к выполнению служебно-боевых задач.

Об этом УНИАН сообщил начальник группы по связям с общественностью и СМИ Управления Восточного территориального командования внутренних войск МВД Украины в Донецке Алексей ЛИХОБАБИН.

По его словам, сегодня оперативный дежурный по Управлению получил команду от руководителя региональной координационной группы Антитеррористического центра при управлении Службы безопасности Украины в Донецкой области о приведении личного состава внутренних войск, который привлекается к антитеррористическим мероприятиям, в готовность к выполнению возложенных задач.

«Личный состав воинской части № 3037 внутренних войск МВД Украины, получив сигнал боевой готовности, провел мероприятия по приведению войскового оперативного резерва в готовность к выполнению служебно-боевых задач в точно определенный срок», - сказал А.ЛИХОБАБИН.

Он также сообщил, что 50 бойцов внутренних войск уже прибыли в Макеевку для несения службы. «Они будут выполнять задачу по патрулированию района, где произошли взрывы, с целью не допустить проникновения туда посторонних лиц», - указал А.ЛИХОБАБИН.

Он добавил, что сейчас на месте взрывов специалисты СБУ и МЧС проводят следственные действия, а бойцы внутренних войск патрулируют район.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Макеевке прогремели два взрыва - возле торгового центра и возле центрального входа в административное здание госпредприятия "Макеевуголь". В результате обоих взрывов пострадавших нет. Вблизи одного из мест взрыва на стене был обнаружен прикрепленный конверт, в котором содержалось требование выплатить крупную сумму денег «от людей, которые известны в Макеевке». В письме также указаны механизмы и порядок передачи денег. Также неизвестные угрожают, что в случае невыполнения требований сегодня в 17.00 в разных местах Макеевки прогремят еще 5 взрывов.