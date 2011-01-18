Джарты сделал крымским татарам «последнее китайское предупреждение»

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ просит лидера Меджлиса крымскотатарского народа Мустафу ДЖЕМИЛЕВА убедить крымских татар, самовольно занявших землю, добровольно освободить участки, поскольку самозахваты мешают социально-экономическому развитию региона и являются дестабилизирующим фактором межнационального согласия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в открытом письме В.ДЖАРТЫ к М.ДЖЕМИЛЕВУ, которое цитирует Главное управление информационной политики Совмина Крыма.

«Продолжать далее мириться с вакханалией беззакония крымская власть не намерена... Власть отказывается закрывать глаза на игнорирование и пренебрежение Конституцией и законами Украины со стороны отдельных представителей крымских татар. Закон только тогда закон, когда он является одним для всех», - подчеркнул В.ДЖАРТЫ.

По его мнению, М.ДЖЕМИЛЕВ имеет «необходимое влияние», чтобы убедить крымских татар, нарушивших закон, добровольно освободить землю.

Премьер Крыма также обращается ко всем крымским татарам, проживающим в республике, с просьбой «поддержать своими действиями усилия власти автономии по наведению порядка в земельной сфере». «Правительство Крыма готово оказать всю необходимую помощь в законном получении и оформлении земельных участков всем, кто в этом нуждается. Все проблемные ситуации будут рассмотрены в индивидуальном порядке», - обещает В.ДЖАРТЫ.

Глава Совмина Крыма просит лидера Меджлиса «высказать свое виденье касательно ситуации», изложенной в его открытом письме. «В свою очередь убежден, что проблема самозахватов будет решена в самое ближайшее время. И правительство Крыма рассчитывает в этом на Вашу помощь и поддержку. В случае отсутствия реакции на мое предложение об освобождении самовольно захваченных участков, мною будет направлено соответствующее обращение в правоохранительные органы и прокуратуру с требованием принятия незамедлительных мер к нарушителям», - подытожил В.ДЖАРТЫ.

*** Глава Совмина Крыма В.ДЖАРТЫ на прошлой неделе в эфире одного из телеканалов заявил, что подготовил письмо к М.ДЖЕМИЛЕВУ с требованием освободить самозахваты.

После чего лидер Меджлиса в интервью ряду СМИ сказал, что пусть В.ДЖАРТЫ обращается с таким предложением в обновленный Совет представителей крымских татар при Президенте Украины, в котором большинство составляют татары из оппозиционных Меджлису организаций.