Кашпировский требует 400 тысяч рублей за оскорбление

Анатолий Кашпировский сегодня обратился в Савеловский суд Москвы с иском к Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) о компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей за трансляцию передачи, в которой было сделано утверждение о вреде его телесеансов, сообщил РАПСИ (Российскому агентству правовой и судебной информации) адвокат Кашпировского Сергей Жорин.

Основанием для подачи иска послужило выступление главного психиатра министерства обороны РФ Владислава Шамрея в телепередаче "Смерти нет. Тайна академика Бехтерева", транслировавшейся в феврале 2008 года. Шамрей утверждал, что Кашпировский якобы наносил вред значительному числу людей и понимал это.

Жорин считает, что эти слова являются утверждением о факте, порочащем честь, достоинство и деловую репутацию Кашпировского.

"По данному иску проходят два ответчика - ВГТРК и Шамрей. С каждого из них мы требуем взыскать по 200 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также опровергнуть ложные сведения", - пояснил адвокат.

Анатолий Кашпировский - кандидат медицинских наук и мастер спорта СССР по тяжелой атлетике, психотерапевт, получивший известность в 1989 году благодаря выступлениям перед массовой аудиторией и сеансам психотерапии с помощью телевидения. Родился в 1939 г. в Проскурове, Хмельницкой области. В 1962-м окончил Винницкий медицинский институт, после его окончания 25 лет работал психиатром в Винницкой психиатрической больнице им. академика Ющенко.