Майор милиции получил 7 лет за торговлю героином

Деснянским районным судом Киева к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества осужден бывший заместитель начальника отдела управления уголовного розыска ГУ МВД Украины в Киеве, который занимался незаконным оборотом особенно опасного наркотического средства, - героина.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Также по приговору суда он лишен специального звания «майор милиции» и права занимать должности в правоохранительных органах.

Вместе с тем, по данным пресс-службы, государственный обвинитель прокуратуры Киева внес апелляцию в связи с мягкостью назначенного наказания.