Майор милиции получил 7 лет за торговлю героином
10:44, 17 января 2011Общество
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Обвинитель требует наказать суровее
Деснянским районным судом Киева к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества осужден бывший заместитель начальника отдела управления уголовного розыска ГУ МВД Украины в Киеве, который занимался незаконным оборотом особенно опасного наркотического средства, - героина.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Также по приговору суда он лишен специального звания «майор милиции» и права занимать должности в правоохранительных органах.
Вместе с тем, по данным пресс-службы, государственный обвинитель прокуратуры Киева внес апелляцию в связи с мягкостью назначенного наказания.
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