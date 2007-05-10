Евровидение-2007: букмекеры будут надеяться, что Сердючка проиграет

Клиенты европейских букмекерских контор уверены, что победу на "Евровидении-2007" одержит песня Danzing Верки Сердючки (Андрея Данилко), представляющая Украину.

Крупнейшая британская букмекерская контора William Hill в среду объявила, что на победу Сердючки сделано так много ставок, что они вынуждены понизить выплаты с 33/1 до 9/2.

Как сообщили в среду представители William Hill сайту Readabet.Com, предстоящий конкурс "Евровидение-2007" собрал наибольшее количество ставок за всю свою историю. Причем большинство ставок, по их словам, сделано на Сердючку. "Остается надеяться, что Сердючка проиграет", - добавили представители William Hill.

Высоко оценивают букмекеры и шансы на победу конкурсанта Беларуси. Ставки на то, что Дмитрий Колдун пройдет через полуфинал, принимаются из расчета 9/2. Победа белорусского конкурсанта в финале "Евровидения-2007" оценивается букмекерами из расчета 8/1.

На победу России, которую на "Евровидении-2007" представляет женское трио "Серебро", ставки принимаются из расчета 12/1. По прогнозам букмекеров Россия занимает пятое место после Украины, Сербии, Белоруссии, Швеции и Швейцарии.

Конкурс "Евровидение" в 2007 году пройдет в столице Финляндии - Хельсинки. 10 мая состоится полуфинал, а 12 мая финал конкурса, который в прямом эфире, по оценкам устроителей, будут смотреть около 120 миллионов зрителей.

Лента.ру