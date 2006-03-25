Чем отличается биография кандидата от автобиографии

Сегодня Высший административный суд Украины отказал в удовлетворении иска председателя правозащитной общественной организации “Правовое общество”, адвоката Александра ДАНИЛЮКА к Центральной избирательной комиссии об обязательстве обнародовать автобиографии кандидатов в народные депутаты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Правового общества», суд пришел к заключению, что разрешение на обнародование биографий, которые предоставляют кандидаты, не распространяется на автобиографии.

Как сообщили в пресс-службе, «ч.3 ст.9 Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах - участниках Содружества Независимых Государств отмечает: «Во время действительных выборов обеспечивается свободный доступ избирателей к информации о кандидатах». Таким образом, международные наблюдатели могут заявить о недействительности выборов в Украине».

«Правовое общество» заявило о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека, поскольку в его судебной практике решения традиционно выносились в интересах права граждан на информацию.