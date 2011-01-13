Севастополь: пропавших детей неоднократно видели местные жители
Двух девочек ищут с 4 января
Милиция Севастополя располагает информацией от жителей города, что пропавшие 4 января 10-летняя и 11-летняя девочки живы.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник Отдела связей с общественностью УМВД Украины в городе Севастополе подполковник милиции Елена ФРОЛЯК.
По ее словам, начальник Ленинского районного отдела УМВД Украины в городе Севастополе Виктор ГАВРИЛЮК сегодня сообщил журналистам, что пропавших детей неоднократно видели местные жители, вначале на окраине города, а в последние дни - все ближе к месту их проживания. Поэтому, как сказала Е.ФРОЛЯК, «есть надежда, что они живы».
Как добавила Е.ФРОЛЯК, руководство УМВД сегодня также обратилось к СМИ города с просьбой разместить информацию, обращенную непосредственно к самим пропавшим девочкам, «если они ее увидят или услышат - чтобы не боялись возвращаться домой, родители их очень ждут и никаких мер физического воздействия предпринимать по отношению к ним не будут».
По информации подполковника милиции, поиски девочек продолжаются.
Как сообщалось, 4 января около 11.00 девочки вместе ушли со двора дома и не вернулись.