Севастополь: пропавших детей неоднократно видели местные жители

Милиция Севастополя располагает информацией от жителей города, что пропавшие 4 января 10-летняя и 11-летняя девочки живы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник Отдела связей с общественностью УМВД Украины в городе Севастополе подполковник милиции Елена ФРОЛЯК.

По ее словам, начальник Ленинского районного отдела УМВД Украины в городе Севастополе Виктор ГАВРИЛЮК сегодня сообщил журналистам, что пропавших детей неоднократно видели местные жители, вначале на окраине города, а в последние дни - все ближе к месту их проживания. Поэтому, как сказала Е.ФРОЛЯК, «есть надежда, что они живы».

Как добавила Е.ФРОЛЯК, руководство УМВД сегодня также обратилось к СМИ города с просьбой разместить информацию, обращенную непосредственно к самим пропавшим девочкам, «если они ее увидят или услышат - чтобы не боялись возвращаться домой, родители их очень ждут и никаких мер физического воздействия предпринимать по отношению к ним не будут».

По информации подполковника милиции, поиски девочек продолжаются.

Как сообщалось, 4 января около 11.00 девочки вместе ушли со двора дома и не вернулись.