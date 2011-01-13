В январе украинцев ждет потоп и две волны похолодания

В последние дни зима балует украинцев необычно теплой погодой. Но скоро нежданная оттепель закончится. «За месяц будет две волны похолодания. Первая с 15 по 17 января. Об этом пишет газета "Сегодня".

Особенно это почувствуют жители северных и центральных областях. Здесь днем ожидается 5-10 ниже нуля, ночью до -15 мороза, а на северо-востоке страны до -25. В южных и западных регионах страны будет теплее на 5-6 градусов. По всей стране пройдут снегопады, — рассказал начальник Укргидрометцентра Николай Кульбида. — С 18 до 20-го января немного потеплеет, но всего на несколько градусов. Как и положено, на Крещение будут морозы. В столице днем на праздник ожидается всего -1. Но утром - -4-6, так что для «моржей» будет шикарная погода для ныряния в прорубь».

С 21 по 23 января, по словам Кульбиды, в Украину придет вторая волна похолодания. В большинстве регионов будет 10—15 мороза. После 24 января температура поднимется на пять градусов.

А вот последний месяц зимы, февраль, по словам Кульбиды, будет гораздо холоднее, правда, не берется прогнозировать, какой именно силы ждать морозов.

А вот по данным сайта прогнозов погоды gismeteo.ua, украинцам в январе не стоит бояться похолодания. На западе (кроме Карпат) практически до конца месяца они пророчат плюсовую температуру с дождем (только ночью с 20 января — минус 4—8). В столице незначительно похолодает 16-го (до -1), но на Крещение обещают тепло (+1—0), потом все же придут морозы (ночью до -12, днем до -5).

Из-за теплой погоды, которая установилась в последние дни, экологи говорят об опасности подтоплений на Западе Украины. «15—16 января затоплений стоит ждать жителям двух районов — это Сокальский Львовской области и Ратневский район Волыни. Но это будет небольшой паводок», — утверждает начальник отдела гидропрогнозов Гидрометцентра Виктория Бойко.

К Евро-2012 украинские синоптики начнут мониторить погоду с помощью более современных радиолокаторов. Они будут отслеживать изменения погоды каждый час, тогда как действующие, которые остались еще со времен СССР, — лишь каждые 3 часа. «Планируют приобрести таких локаторов несколько штук, хотя для Украины нужно не меньше 10. Стоит такое оборудование 1,5—2 млн евро. Закупать будут разные ведомства — МЧС, Госавиация и местные бюджеты Львовской и Донецкой областей, которые сами изъявили желание купить оборудование», — говорит Николай Кульбида. Пока локатор еврообразца есть только в Борисполе.