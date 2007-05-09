На Крещатике проходит марш ветеранов

В Киеве в 10.00 начался марш ветеранов по случаю 62-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент УНИАН, колонны участников марша отправились от Центрального универмага по Крещатику к Майдану Независимости. Во главе колонны – солдаты, одетые в форму солдат Великой Отечественной войны несут флаги 1-го, 2-го, 3-го, 4-го украинских фронтов, а также украинского партизанского фронта.

За ними в колонне с ветеранами идут Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, первый вице-премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО, временно исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, Генеральный прокурор Украины Святослав ПИСКУН.

Также вместе с государственными должностными лицами в колонне находятся лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, секретарь СНБО Виталий ГАЙДУК, Киевскую городскую власть представляют секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ и первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Следует отметить также, что в колонне нет представителей руководства Верховной Рады Украины, в то же время присутствует уполномоченный ВР по правам человека Нина КАРПАЧЕВА.

Вдоль шествия колонны выстроились от ЦУМа к Майдану около 2 тыс. жителей Киева.

Сейчас на Майдане Незалежности, где должен проходить праздничный митинг, на сцене, которая в свое время была установлена представителями антикризисной коалиции, заменена символика Партии регионов на транспаранты с приветствиями с праздником Победы.

В то же время за сценой, где будут проходить торжественные мероприятия, реют флаги Партии регионов, а также остались на день праздника неубранными палатки сторонников коалиции.