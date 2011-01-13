Ужгородскую и Чопскую транспортные прокуратуры объединили

03:52, 13 января 2011
Общество
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Учитывая специфику региона

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА распорядился объединить Ужгородскую и Чопскую транспортные прокуратуры в одну - Закарпатскую.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, соответствующее решение было принято во время расширенной коллегии в прокуратуре Закарпатской области.

По данным пресс-службы, такое решение принято "с целью усовершенствования работы и учитывая специфику пограничного региона".

 

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