Журналисты требуют от Ющенко повлиять на свою охрану

Киевский независимый медиа-профсоюз призывает властьимущих устраивать день открытых дверей в их имениях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе медиа-профсоюза в связи, в частности, с сегодняшним инцидентом между охранниками дачного комплекса экс-президента Виктора ЮЩЕНКО и журналистами в селе Новые Безрадичи.

Киевский независимый медиа-профсоюз требует от бывшего Президента В.ЮЩЕНКО повлиять на свою охрану, которая сегодня задержала двух журналистов из-за того, что они снимали дом экс-главы государства. КНМП считает такие действия охранников недопустимыми, говорится в сообщении.

Медиа-профсоюз напоминает также, что Виктор ЯНУКОВИЧ не выполнил свое обещание пригласить журналистов в свою резиденцию Межигорье. КНМП призывает главу государства не только выполнить свое обещание, но подать самому пример открытости и обязать других членов своей команды устраивать время от времени день открытых дверей, во время которого пускать в свои имения не только журналистов, но и всех желающих.

“Ведь народ имеет право знать, как живут его слуги. В условиях открытости отпадет необходимость воевать с журналистами, которые доносят до народа общественно-важную информацию”, - убеждены в медиа-профсоюзе.