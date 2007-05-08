Ющенко проверит готовность Воздушных Сил

Во вторник, 8 мая, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Винницкую область.

Как сообщает официальное интернет-представительство главы государства, поездка состоится в рамках программы региональных поездок, которые были прерваны в связи с политической ситуацией в стране.

Планируется, что глава государства ознакомится с работой штаба Воздушных Сил Вооруженных сил Украины, примет участие в совещании по вопросам готовности Воздушных Сил к выполнению задач по назначению и пообщается с ветеранами войны и ВС.

Также В.ЮЩЕНКО ознакомится с работой ОАО «Володарка», которая специализируется на производстве мужской одежды.

На 15:05 запланировано начало пресс-конференции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в прямом эфире Винницкой областной телерадиокомпании. Сорокаминутная пресс-конференция также будет транслироваться в прямом эфире НТКУ, «5 канала» и Всемирной службы «УТР».