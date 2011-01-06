Януковича просят отменить преференции для сторонников Кирилла

Тернопольский городской совет призвал Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА отменить все преференции для Украинской православной церкви Московского патриархата и прекратить дискриминацию Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, об этом говорится в обращении к В.ЯНУКОВИЧУ, принятому на сессии горсовета.

В нем депутаты выражают глубокую обеспокоенность тем, что после мирного сосуществования и межконфессионального сотрудничества последних лет сейчас в стране “разворачивается государственный курс уничтожения УПЦ КП и предоставление всех прав и привилегий в церковной жизни и государственно-церковных отношениях УПЦ МП и его структурам в Украине”.

«На духовенство церквей УПЦ КП осуществляется давление с целью заставить священников и даже архиереев перейти под юрисдикцию УПЦ МП. Сторонники Патриарха КИРИЛЛА руками государственной власти оказывают давление на жертвователей и зодчих храмов Киевского патриархата, заставляя тех передать нововыстроенные церковные сооружения пророссийской Церкви. Такое давление происходит в разных регионах Украины: в Тернопольской области (с. Мусоревцы Збаражского района), в Донецкой области (с. Каменки Тельмановского района), в Киевской области (г. Макаров, села Ясногородка и Маковище Макаровского района, с. Рожки Таращанского района) и в других областях нашего государства. Если сказать проще - власть заставляет общины и священников изменять Украинской Церкви и идти в подножки к Москве», - говорится в обращении.

Следовательно, депутаты призвали В.ЯНУКОВИЧА прекратить дискриминацию УПЦ КП посредством запрета заниматься преподавательской деятельностью в вузах, ограничением возможности проводить обрядовую деятельность, блокированием выделения земли под храмы УПЦ КП. Также они призвали Президента возобновить регулярный диалог власти со всеми конфессиями.