Филарет просит не отдавать Софийский собор Московскому патриархату

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с просьбой не менять подчинение Национального историко-культурного заповедника «София Киевская».

Об этом говорится в его письмах, сообщается на сайте Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Патриарх ФИЛАРЕТ выражает опасения, что подчинение заповедника Министерству культуры было инициировано с целью последующего предоставления его храмов и помещений для использования УПЦ Московського патриархата, о чем уже шла речь в письмах митрополита Владимира (САБОДАНА) летом 2010 года.

Как говорится в сообщении, ранее УПЦ Киевского патриархата неоднократно обращалась к государству с просьбой о предоставлении права совершать богослужения в храмах заповедника «София Киевская». Постоянный отказ со стороны государства мотивировался возможным возникновением межконфессионального противостояния, отмечается на сайте УПЦ КП.

«Поэтому изменение подчинения заповедника «София Киевская», а тем более - передача его храмов или помещений в пользование УПЦ МП – пишет Патриарх ФИЛАРЕТ - вызовет возмущение среди верующих и сторонников Киевского патриархата, усилит межконфессиональное противостояние, может привести к акциям протеста».

Относительно предоставления храмов и помещений «Софии Киевской» в пользование, то, по убеждению предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, такое решение может быть принято только если будет предоставлено право поочередного богослужения для УПЦ МП и УПЦ КП, или после создания в Украине единой Поместной Православной Церкви.

Как сообщалось, на заседании Общественного гуманитарного совета при Президенте Украины 22 декабря речь шла о том, чтобы передать Национальный заповедник “София Киевская” под патронат Министерства культуры, поскольку этот заповедник, как и Киево-Печерская лавра, находятся в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО под одним регистрационным номером.

“Почему же в Украине Киево-Печерская лавра находится в управлении Министерства культуры, а “София Киевская” относится к Министерству регионального развития? Нужно, чтобы эти две святыни были под патронатом одного министерства. Так удобнее им помогать, так удобнее делать планы по развитию, реконструкции, реставрации”, - объяснила это предложение заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН.