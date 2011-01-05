Львовский облсовет утвердил бюджет

Львовский областной совет утвердил бюджет области на 2011 год.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект решения сегодня на сессии проголосовали 107 депутатов из 109 присутствующих. Всего в Львовском облсовете 116 депутатов.

Как сообщил на сессии начальник Главного финансового управления ОГА Олег ДЕМКИВ, разработанный облгосадминистрацией проект областного бюджета прошел обсуждение во всех комиссиях областного совета. По его словам, общий объем доходов областного бюджета на 2011 год установлен в сумме 3 747 301,8 тыс. грн. В частности, объем доходов общего фонда бюджета – 3 627 086,8 тыс. грн., специального фонда бюджета – 120 215 тыс. грн., в том числе бюджета развития – 6 100 тыс. грн.

Кроме этого, утверждены объемы межбюджетных трансфертов в сумме 2 161 088 тыс. грн. и объемы резервного фонда областного бюджета в сумме 4 686,4 тыс. грн.

Также в составе расходов областного бюджета предусмотрены средства на реализацию государственных и региональных отраслевых программ на общую сумму 20 361,1 тыс. грн.

Отдельно бюджетом предусмотрено первоочередное обеспечение потребности в средствах на оплату труда работников бюджетных учреждений в соответствии с установленными законодательством Украины условиями оплаты труда и размером минимальной заработной платы, проведение расчетов за электрическую и тепловую энергию, водоснабжение, водоотвод, природный газ и услуги связи, которые потребляются бюджетными учреждениями. Кроме того, при составлении смет расходов на содержание бюджетных учреждений предусмотрены в максимально возможных объемах ассигнования по общему и специальному фондам на мероприятия по энергосбережению.