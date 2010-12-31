Осужденные за контрабанду наркотиков моряки прибыли в Украину

Два украинских моряка, осужденные в Венесуэле за контрабанду наркотиков, сегодня вернулись в Украину. Об этом сообщил директор департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

«Их экстрадиция стала возможной благодаря личному вмешательству Президента Украины Виктора Януковича и усилиям МИД Украины», – заявил Волошин. По его словам, в ходе встречи Януковича и президента Венесуэлы Уго Чавеса стороны договорились, что осужденные украинцы получат право отбывать наказание в своей стране.

Двух членов экипажа судна Atlantic, напоминает Радио "Свобода", задержали в августе 2007 года в порту Маракайбо (Венесуэла) по подозрению в причастности к незаконной перевозке свыше ста килограммов наркотиков (кокаина). Этим летом суд Венесуэлы осудил их на девять лет лишения свободы. В октябре Венесуэла дала согласие на экстрадицию моряка в Украину для последующего отбывания наказания.