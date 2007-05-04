Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО раскритиковал экономическую политику правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня на совещании с председателями Совета министров АР Крыма, областных госадминистраций, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций.

«Не все процессы, которые есть в экономике, радуют. Я думаю, чрезвычайно серьезной угрозой организации деловой активности, соответствующей деловой этики является вопрос своевременного возмещения НДС, который сегодня уже приобрел те размеры, которые достигают в просроченных активах более 8 млрд., и напоминает историю, которую Украина имела 2 года назад», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что даст отдельное поручение Генеральной прокуратуре Украины изучить этот вопрос и представить соответствующий доклад.

В.ЮЩЕНКО отметил, что его тревожит «адресное» возмещение НДС, когда деньги платятся тем структурам, которые имеют “определенные политические схемы”.

Он также отметил, что это касается запрета на экспорт зерна, поскольку это очень несвоевременный шаг для Украины, которая собирается вступать во Всемирную торговую организацию.

По словам Президента, также остается проблемным вопрос приватизации. В частности, это касается Луганского тепловозостроительного завода, приватизация которого осуществлена непрозрачно и непублично. При этом он подчеркнул, что такой способ приватизации является неодиночным.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что сегодня осуществляются рейдерские атаки на объекты государственной и частной собственности.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО сказал, что многие статьи бюджета не выполняются – это касается как социальных программ, так и программ поддержки языка, национального книгопечатания и др.