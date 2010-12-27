Эксперт: обвинения в экстремизме в адрес украинской библиотеки - бред

Директор многопрофильного Центра творчества «Гуманитарный фонд Ирины Собяниной», кандидат педагогических наук, магистр искусствоведения, член Творческого союза профессиональных художников России Ирина СОБЯНИНА считает необоснованными обвинения в экстремизе в адрес Библиотеки украинской литературы в Москве.

Об этом она сказала собственному корреспонденту УНИАН в России.

«Обвинения Библиотеки украинской литературы в экстремизме – это абсолютный бред. Экстремизма тут нет и быть не может», - подчеркнула И.СОБЯНИНА.

Он отметила, что ее фонд уже на протяжении 4 лет сотрудничает с библиотекой и провел на ее базе многочисленные культурные мероприятия – детские концерты, выставки, выступления хоров и многое другое.

По словам И.СОБЯНИНОЙ, деятельность библиотеки является мирной и созидательной, а выдвинутые обвинения «просто смешны».

«Обвинения в адрес коллектива библиотеки и ее директора Натальи ШАРИНОЙ безосновательны. Обвинения против нее являются нонсенсом и схожи на репрессии 1937 года», - подчеркнула И.СОБЯНИНА.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря отдел борьбы с экстремизмом МВД РФ в ходе обыска изъял из Библиотеки украинской литературы в Москве более 50 книг для проведения психолого-лингвистической экспертизы. Сотрудники милиции в электронном каталоге набрали слово «национализм» и изъяли все издания, в которых было обнаружено это слово. Это, в частности, книги о митрополите Андрее Шептицком, об ОУН-УПА, о деятельности движения «Пора», а также экземпляры газет «Нація і держава», «Шлях перемоги», «Українське слово». В список также попало издание «Национальная безопасность Украины» и прочее.

26 декабря директор библиотеки Н.ШАРИНА сообщила, что после библиотека опечатана и закрыта. По ее словам, 24 декабря в библиотеке прошел второй обыск, в результате которого были изъяты жесткие диски с компьютеров, а также читательские билеты.