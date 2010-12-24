Грузия хочет покупать украинское оружие

Грузия намерена закупать в Украине вооружение.

Об этом в интервью журналу «Эксперт Украина» (№49 за 20-26 декабря) заявил вице-премьер-министр и государственный министр по вопросам евроинтеграции правительства Грузии Георгий БАРАМИДЗЕ.

«Наше сотрудничество, в том числе и в военной сфере, основывается на национальных интересах наших стран. Украина имеет серьезный потенциал в области вооружения и совершенно легитимно его поставляет. Почему бы и не в Грузию, с которой у нее хорошие взаимоотношения?», - сказал он.

При этом Г.БАРАМИДЗЕ отметил, что «несмотря на возражения российской стороны, такая торговля с нашей страной, согласно международному праву, ничем не ограничена». «Поэтому, не вдаваясь в детали, которые пока находятся на стадии обсуждения наших военных ведомств, скажу, что мы намерены закупать в Украине вооружение, невзирая на конкуренцию со стороны других стран-поставщиков», - заявил грузинский вице-премьер-министр.

Также, по его словам, «не секрет, что Москва делает всё, чтобы воспрепятствовать становлению грузинской армии, в том числе и согласно НАТОвским стандартам». «Поэтому всеми возможными способами она пытается влиять на страны, поставлявшие нам вооружение», - также отметил Г.БАРАМИДЗЕ.